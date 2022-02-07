Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали народного депутата Сергія Кузьміних, якого підозрюють у отриманні 558 тисяч гривень хабаря.

Про це повідомило НАБУ.

У відомстві кажуть, що Кузьміних перебував у розшуку "у зв’язку з переховуванням від правоохоронців". Депутату пізніше вручать клопотання про обрання запобіжного заходу.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Кузьміних відбудеться о 15:00 7 лютого.

У коментарі Суспільному адвокатка Кузьміних Лариса Криворучко повідомила, що вони разом приїхали до НАБУ, щоб "уточнити інформацію щодо його розшуку, яка є у ЗМІ".

"Довго телефонували до чергової частини, до детектива НАБУ, до нас ніхто не виходив... Десь через півгодини вийшов детектив і сказав, що клієнт затриманий... Ми чекаємо на суд, просимо, щоб нас туди доставили, але чомусь через незалежні від нас обставини ми перебуваємо в НАБУ", — сказала адвокатка.

Криворучко не знає дати, на яку призначений суд. За її словами, прокурор, який мав би виконувати ухвалу слідчих, відсутній, а вони перебувають у приміщенні Національного антикорупційного бюро.

Що відомо

28 січня під час спільної операції НАБУ, САП та Офіс генерального прокурора затримали одного з чинних народних депутатів під час отримання 558 тисяч гривень хабаря. Повідомляється, що народний депутат сприяв укладенню контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.

За повідомленням голови фракції "Слуга Народу" Давіда Арахамії, затриманим депутатом виявився Сергій Кузьміних, член фракції "Слуга Народу", обраний до парламенту за округом №67 (Житомирська область).

31 січня генеральна прокурорка Україні Ірина Венедиктова повідомила, що підписала підозру народному депутату. 1 лютого стало відомо, що Кузьміних проігнорував три повістки та не з'явився на допит до НАБУ. 3 лютого його оголосили в розшук.

2 лютого стало відомо, що народний депутат Кузьміних направив листа голові фракції "Слуга Народу" Давіду Арахамії з проханням тимчасово виключити його зі складу фракції з можливістю повернутися, якщо буде доведено його невинуватість.

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