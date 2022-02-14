"Укрзалізниця" заявила, що поїзди курсують за розкладом, ажіотажу — нема

Попри зростання напруги навколо ситуації з можливим вторгненням Росії, залізничне сполучення працює у штатному режимі. Про це йдеться у заяві АТ "Укразалізниці".

"Усі пасажирські поїзди курсують за графіком, ажіотажного попиту на квитки не спостерігається в жодному з напрямків", — йдеться у повідомленні.

У компанії не фіксують аномальної популярності на будь-якому з напрямків. Наразі у продажу є майже 287 тис. квитків на найближчий тиждень (15-20 лютого 2022 року). Зокрема, у львівському напрямку — майже 44 тис. квитків, київському — понад 67 тис. квитків, одеському — 23,5 тис. квитків та в напрямку Лимана – 25 тис. квитків.

"Загалом на дати до кінця лютого мінімум 40% місць у поїздах залишаються вільними у всіх напрямках. Наприклад, завантаженість найпопулярніших львівського, харківського, херсонського та донецького напрямків складає 50-60 %", — повідомили у пресслужбі "УЗ".

Також у компанії закликали клієнтів зберігати спокій та подорожувати з комфортом.

Що відомо

14 лютого у міжнародному аеропорту "Бориспіль" заявили, що працюють у штатному режимі відповідно до всіх міжнародних правил безпеки авіаперевезень.

12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях та закликали зберігати спокій на тлі заяв про загрозу ймовірного вторгнення Росії.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може напасти на Україну, не чекаючи на завершення Олімпійських Ігор у Пекіні.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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