"Укрзалізниця" заявила, що поїзди курсують за розкладом, ажіотажу — нема

Попри зростання напруги навколо ситуації з можливим вторгненням Росії, залізничне сполучення працює у штатному режимі. Про це йдеться у заяві АТ "Укразалізниці".
"Усі пасажирські поїзди курсують за графіком, ажіотажного попиту на квитки не спостерігається в жодному з напрямків", — йдеться у повідомленні.
У компанії не фіксують аномальної популярності на будь-якому з напрямків. Наразі у продажу є майже 287 тис. квитків на найближчий тиждень (15-20 лютого 2022 року). Зокрема, у львівському напрямку — майже 44 тис. квитків, київському — понад 67 тис. квитків, одеському — 23,5 тис. квитків та в напрямку Лимана – 25 тис. квитків.
"Загалом на дати до кінця лютого мінімум 40% місць у поїздах залишаються вільними у всіх напрямках. Наприклад, завантаженість найпопулярніших львівського, харківського, херсонського та донецького напрямків складає 50-60 %", — повідомили у пресслужбі "УЗ".
Також у компанії закликали клієнтів зберігати спокій та подорожувати з комфортом.
Що відомо
- 14 лютого у міжнародному аеропорту "Бориспіль" заявили, що працюють у штатному режимі відповідно до всіх міжнародних правил безпеки авіаперевезень.
- 12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.
- У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях та закликали зберігати спокій на тлі заяв про загрозу ймовірного вторгнення Росії.
- Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може напасти на Україну, не чекаючи на завершення Олімпійських Ігор у Пекіні.
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.
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