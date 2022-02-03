Народного депутата Сергія Кузьміних оголошено в розшук — НАБУ

Національне антикорупційне бюро 3 лютого оголосило в розшук народного депутата України Сергія Кузьміних, викритого на одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди.
Про це повідомляє офіційний сайт НАБУ.
Повідомляється, що причиною оголошення в розшук є "систематична неявка підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів НАБУ".
Що відомо
- 2 лютого стало відомо, що народний депутат Кузьміних направив листа голові фракції "Слуга Народу" Давіду Арахамії з проханням тимчасово виключити його зі складу фракції з можливістю повернутися, якщо буде доведено його невинуватість.
- 1 лютого стало відомо, що депутат Кузьміних проігнорував три повістки та не з'явився на допит до НАБУ.
- 31 січня Генеральна прокурорка Україні Ірина Венедиктова повідомила, що підписала підозру народному депутату, якого зловили під час отримання хабаря.
- 28 січня під час спільної операції НАБУ, САП та ОГП під час отримання хабаря затримали одного з чинних народних депутатів. За повідомленням голови фракції "Слуга Народу" Давіда Арахамії, затриманим депутатом виявився Сергій Кузьміних, член фракції "Слуга Народу", обраний до парламенту по округу №67 (Житомирська область).
- Слідчі затримали народного депутата в момент отримання хабаря у сумі 558 тисяч гривень. Повідомляється, що народний депутат сприяв укладенню контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.
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