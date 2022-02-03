Народного депутата Сергія Кузьміних оголошено в розшук — НАБУ

Національне антикорупційне бюро 3 лютого оголосило в розшук народного депутата України Сергія Кузьміних, викритого на одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди.

Про це повідомляє офіційний сайт НАБУ.

Повідомляється, що причиною оголошення в розшук є "систематична неявка підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів НАБУ".

Що відомо

2 лютого стало відомо, що народний депутат Кузьміних направив листа голові фракції "Слуга Народу" Давіду Арахамії з проханням тимчасово виключити його зі складу фракції з можливістю повернутися, якщо буде доведено його невинуватість.

1 лютого стало відомо, що депутат Кузьміних проігнорував три повістки та не з'явився на допит до НАБУ.

31 січня Генеральна прокурорка Україні Ірина Венедиктова повідомила, що підписала підозру народному депутату, якого зловили під час отримання хабаря.

28 січня під час спільної операції НАБУ, САП та ОГП під час отримання хабаря затримали одного з чинних народних депутатів. За повідомленням голови фракції "Слуга Народу" Давіда Арахамії, затриманим депутатом виявився Сергій Кузьміних, член фракції "Слуга Народу", обраний до парламенту по округу №67 (Житомирська область).

Слідчі затримали народного депутата в момент отримання хабаря у сумі 558 тисяч гривень. Повідомляється, що народний депутат сприяв укладенню контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.

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