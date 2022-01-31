Венедиктова підписала підозру депутату, якого зловили на хабарі

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату України, якого 28 січня зловили під час отримання хабаря.

Про це повідомила Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомила Генеральна прокурорка, чинний народний депутат України підозрюється у скоєнні злочину з використанням власних службових повноважень і впливу. Генеральна прокурорка також повідомила, що йдеться про злочин у сфері медицини.

Імені затриманого народного депутата Ірина Венедиктова не назвала. Проте, йдеться, вочевидь, про народного депутата фракції "Слуга Народу" Сергія Кузьміних.

Що відомо

28 січня під час спільної операції НАБУ, САП та ОГП під час отримання хабаря затримали одного з чинних народних депутатів. За повідомленням голови фракції "Слуга Народу" Давіда Арахамії, затриманим депутатом виявився Сергій Кузьміних, член фракції "Слуга Народу", обраний до парламенту по округу №67 (Житомирська область).

Слідчі затримали народного депутата в момент отримання хабаря у сумі 558 тисяч гривень. Повідомляється, що народний депутат сприяв укладенню контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.

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