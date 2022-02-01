Депутат Кузьміних проігнорував три повістки та не з'явився на допит

Народний депутат, якому 31 січня Генеральна прокурорка України підписала підозру, не з’явився на допит до правоохоронних органів 1 лютого.

Про це йдеться у спільній заяві НАБУ та САП, опублікованій на сайті Національного антикорупційного бюро.

Правоохоронні органи не називають імені депутата, якому оголошено про підозру. Проте у фракції "Слуга Народу" вже повідомляли, що йдеться про Сергія Кузьміних.

НАБУ та САП повідомляють, що народний депутат не з’явився на допит, призначений на 1 лютого та проігнорував три повістки. Вони закликали народного депутата виконувати вимогу закону.

У повідомлення також сказано, що 31 січня правоохоронці отримали повідомлення телефоном від особи, яка назвалася захисником Кузьміних. Ця особа повідомила, що депутат знаходиться у лікарні.

Що відомо

31 січня Генеральна прокурорка Україні Ірина Венедиктова повідомила, що підписала підозру народному депутату, якого зловили під час отримання хабаря.

28 січня під час спільної операції НАБУ, САП та ОГП під час отримання хабаря затримали одного з чинних народних депутатів. За повідомленням голови фракції "Слуга Народу" Давіда Арахамії, затриманим депутатом виявився Сергій Кузьміних, член фракції "Слуга Народу", обраний до парламенту по округу №67 (Житомирська область).

Слідчі затримали народного депутата в момент отримання хабаря у сумі 558 тисяч гривень. Повідомляється, що народний депутат сприяв укладенню контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.

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