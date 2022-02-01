Депутат Кузьміних проігнорував три повістки та не з'явився на допит

Народний депутат, якому 31 січня Генеральна прокурорка України підписала підозру, не з’явився на допит до правоохоронних органів 1 лютого.
Про це йдеться у спільній заяві НАБУ та САП, опублікованій на сайті Національного антикорупційного бюро.
Правоохоронні органи не називають імені депутата, якому оголошено про підозру. Проте у фракції "Слуга Народу" вже повідомляли, що йдеться про Сергія Кузьміних.
НАБУ та САП повідомляють, що народний депутат не з’явився на допит, призначений на 1 лютого та проігнорував три повістки. Вони закликали народного депутата виконувати вимогу закону.
У повідомлення також сказано, що 31 січня правоохоронці отримали повідомлення телефоном від особи, яка назвалася захисником Кузьміних. Ця особа повідомила, що депутат знаходиться у лікарні.
Що відомо
- 31 січня Генеральна прокурорка Україні Ірина Венедиктова повідомила, що підписала підозру народному депутату, якого зловили під час отримання хабаря.
- 28 січня під час спільної операції НАБУ, САП та ОГП під час отримання хабаря затримали одного з чинних народних депутатів. За повідомленням голови фракції "Слуга Народу" Давіда Арахамії, затриманим депутатом виявився Сергій Кузьміних, член фракції "Слуга Народу", обраний до парламенту по округу №67 (Житомирська область).
- Слідчі затримали народного депутата в момент отримання хабаря у сумі 558 тисяч гривень. Повідомляється, що народний депутат сприяв укладенню контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.
Україна посідає 122 місце у рейтингу сприйняття корупції. Цей показник погіршився на один пункт
Як Україні покращити рейтинг в Індексі сприйняття корупції
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!