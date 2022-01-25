Україна у 2021 році втратила один пункт в Індексі сприйняття корупціїІндекс сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index, СРІ) – показник, який з 1995 року розраховується міжнародною організацією Transparency International. Сама організація не проводить власних опитувань. Індекс розраховують на основі 13 досліджень авторитетних міжнародних установ і дослідницьких центрів. Для визначення оцінки України використано 9 джерел.Ключовим показником Індексу є кількість балів, а не місце в рейтингу. Мінімальна оцінка (0 балів) означає, що корупція фактично підміняє собою державу, максимальна (100 балів) свідчить про те, що корупція майже відсутня в житті суспільства. Індекс оцінює корупцію лише в державному секторі. (Corruption Perceptions Index — CPI) та отримала 33 бали зі 100 можливих. Поруч з Україною — африканська держава Есватіні (Свазіленд). На один бал нас випереджають Замбія, Непал, Єгипет, Філіппіни та Алжир — всі вони мають по 33 бали.
“Це зниження в межах похибки свідчить про період застою. Влада затягує виконання багатьох важливих антикорупційних обіцянок. З одного боку, відновлено суттєву частину антикорупційної реформи після рішення КСУ у 2020 році та прийнято базові закони для перезапуску ВККС та ВРП" — пояснює виконавчий директор Трансперенсі Інтернешнл Україна Андрій Боровик.
Ключовим показником Індексу є кількість балів, а не місце в рейтингу.
З-поміж сусідів Україна знову вище лише за Росію — також втратила 1 пункт і тепер з 29-ма балами посідає 136 місце. Крім цього, знизилися бали Угорщини – 43 бали (-1 бал, 73 місце) та Білорусі. Остання цьогоріч втратила 6 балів і з 41 балом посідає 82 місце. Свої показники не змінила Польща і залишилася лідеркою серед сусідніх країн — 56 балів і 42 місце. А от покращити за рік свої бали вдалося Словаччині, Румунії та Молдові.
До незмінних лідерів дослідження — Данії та Нової Зеландії — долучилася Фінляндія — із 88 балами ці три країни очолюють Індекс сприйняття корупції 2021. У кінці списку залишаються Сомалі, Сирія та Південний Судан.
У 2020 році Україна піднялася на три пункти в Індексі сприйняття корупції та отримала 33 бали.
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