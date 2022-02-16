Народний депутат від “Слуги народу” Сергій Кузьміних та представники його захисту у середу, 16 лютого, знову не прийшли до Вищого антикорупційного суду на обрання запобіжного заходу. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

Як розповіла Суспільному речниця ВАКС Олеся Чемерис, в суді вже було засідання про арешт майна, а 16 лютого мало бути засідання про обрання запобіжного заходу.

“У нього є “прекрасний” захист, яка проводить втікацькі дії, тобто вона кожного разу розповідає що її неправильно поінформували, і ще якісь історії а час просто спливає. Наскільки я знаю, сьогодні (16 лютого — ред.) була та самісінька історія яку ми вже всі бачили. Засідання ще поки не призначено”, — розповіла Чемерис.

За її словами, прокурор просить застосувати привід.

“Насправді правосуддя має право застосовувати привід, коли системно ігноруються нормальні повістки або нормальне інформування про засідання і без пояснень і, власне, без причин”, — пояснила речниця.

Вона також розповіла, що захист подав клопотання про відвід основного слідчого судді. Його розглядав інший слідчий суддя.

“І оскільки сторона захисту не навела достатньо аргументів, чого вона хоче відводу, і навіть не з’явилася на це засідання, тобто ні адвокат, ні підозрюваний не були присутні під час слухання цього клопотання про відвід, то відповідно слідчий суддя його не задовольнив”, — пояснила Олеся Чемерис.

Коментуючи Суспільному, як суд планує діяти далі, речниця розповіла, що, як правило, сторони узгоджують якусь прийнятну для всіх дату засідання.

Оскільки цього не було зроблено, то суд буде приймати рішення або про примусовий привід, або про якісь інші дії, які дозволять доставити підозрюваного до місця слухання, сказала Олеся Чемерис.

Що відомо

28 січня під час спільної операції НАБУ, САП та Офіс генерального прокурора затримали одного з чинних народних депутатів під час отримання 558 тисяч гривень хабаря. Повідомляється, що народний депутат сприяв укладенню контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.

За повідомленням голови фракції "Слуга Народу" Давіда Арахамії, затриманим депутатом виявився Сергій Кузьміних, член фракції "Слуга Народу", обраний до парламенту за округом №67 (Житомирська область).

31 січня генеральна прокурорка Україні Ірина Венедиктова повідомила, що підписала підозру народному депутату. 1 лютого стало відомо, що Кузьміних проігнорував три повістки та не з'явився на допит до НАБУ. 3 лютого його оголосили в розшук.

2 лютого стало відомо, що народний депутат Кузьміних направив листа голові фракції "Слуга Народу" Давіду Арахамії з проханням тимчасово виключити його зі складу фракції з можливістю повернутися, якщо буде доведено його невинуватість.

7 лютого Кузьмін разом із адвокаткою прийшли до НАБУ, де депутата і затримали для обрання запобіжного заходу. Прокуратура просить взяти його під вартою на два місяці з альтернативою в 49 620 гривень застави. На засіданні 11 лютого обрання запобіжного заходу Кузьміних перенесли.

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