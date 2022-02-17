На території Одеси діє громадське формування "Одеська морська самооборона". Його члени — колишні військові та моряки. Вони разом з прикордонниками патрулюють морське узбережжя, розповіла кореспондентка Суспільного, яка поспілкувалася із представниками формування.

До складу "Одеської морської самооборони" входять троє чоловіків. Вони мають військові звання та, згідно з графіком чергувань, патрулюють морське узбережжя на безоплатній основі. Начальник штабу формування Петро Євдокимов розповів, кожен охочий може приєднатися до них та зможе періодично контролювати південний кордон України.

Суспільне Одеса Петро Євдокимов

"Нас спочатку було 20-30 людей. Це колишні військові, люди, які закінчили курс французького легіону. Також зібралися люди небайдужі й ми утворили таке формування, щоб бути не тільки громадською організацією, а і воєнізованим формуванням, щоб зі зброєю у руках захищати Батьківщину і суспільний порядок", – сказав Євдокимов.

Чоловік додав, члени організації вирішили "законно боротися з будь-якими провокаціями, у тому числі з боку Росії".

"Якщо виходять на чергування двоє і двоє прикордонників – ми приходимо. Є книга допуску видачі зброї. Ми отримуємо спеціальні засоби та отримуємо бронежилет, якщо потрібно. Іноді, у цивільній формі чергуємо".

Також у формування входить голова "Одеської морської самооборони" Геннадій Корольов. Він у минулому військовий та учасник подій на Майдані 2014 року. Після Революції гідності вирішив створити "Морську самооборону" в Одесі. За його словами, за необхідності, члени організації можуть мобілізуватись менш ніж за добу, вміють стріляти та знають прийоми самозахисту.

Суспільне Одеса Геннадій Корольов

"Так вийшло, що виникла потреба в організації специфічної морської самооборони. З розумінням становища, з розумінням ситуації, що є велика загроза нашій незалежності, є необхідність у захисті міста з моря і не тільки. Дуже багато робіт відбувається. Людей буде захищати армія, буде захищати флот, у них свої обов’язки, а ми, як ветерани, як патріоти, будемо разом з ними", – розповів Корольов.

Наразі члени "Морської самооборони" виходять на патрулювання два рази на місяць. Влітку – два рази на тиждень чергують на пляжах від Крижанівки до Очакова.

"Влітку ми патрулюємо також пляжі для підтримки громадського порядку. Люди випивають, не завжди себе адекватно ведуть, але коли вони бачать, що є контроль, є люди, які можуть запобігти протиправним діям, то порядку стає набагато більше", – запевнив Геннадій Корольов.

Суспільне Одеса

Одеситка Яна Загорулько каже, не боїться вторгнення російських військових через морський кордон.

"Я не боюсь. Якщо це буде – то це буде. І мій страх ніяк не врятує мене. Якщо я не буду боятися – хоча б моє ментальне здоров’я залишиться в нормі. Буде – то буде. А як ні, то ні. Ну, як бачите – поки що все нормально".

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