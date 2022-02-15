Одеська облрада виділила на тероборону регіону 14,5 млн грн

В Одеській обласній раді проголосували за виділення 10 млн грн на територіальну оборону області. Рішення прийняли на позачерговій сесії, яка відбулася 15 лютого. Ще 4,5 млн виділили на минулій сесії.

За затвердження "Регіональної програми цивільного захисту Одеської області на 2022 - 2025 роки" проголосували 54 депутати. Близько чотирьох млн грн в облраді планують витратити на переоблаштування приміщень. Зокрема, для тероборони збираються відремонтувати будівлі на Канатній, 33 та 35, в Одесі та споруди у селі Борщі.

Депутат Андрій Буяновський, зазначив, що суму у 14,5 млн на 2022 рік затвердили на бюджетній комісії. Спочатку програма передбачала фінансування у 19 млн, але до неї внесли зміни.

Читайте також

Міськрада Одеси виділила на територіальну оборону 6,7 млн грн. З них 6,6 млн отримає Управління капітального будівництва Одеської міської ради.

"Буде гроб посеред міста": в Одеській облраді висловилися проти виділення будівель для тероборони

11 лютого Президент Зеленський зазначив, що рівень організації територіальної оборони в Одеській області один з найгірших в країні. Тоді він дав Сергію Гриневецькому два тижні на організацію штабу територіальної оборони.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області