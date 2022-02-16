У Болградському районі депутати не підтримали програму тероборони

У Болградському районі депутати не підтримали програму національного спротиву та територіальної оборони. Про це повідомили у пресслужбі Болградської РДА.

Позачергове засідання відбулося 16 лютого. На ньому голосували за програму тероборони на 2022-2024 роки. На реалізацію проєктів із місцевих бюджетів ОТГ планували виділити 1,27 млн грн.

Голова Болградської райдержадміністрації Геннадій Бамбура розповів, що кошти планували витратити на забезпечення тероборони:

засобами захисту та зв'язку;

майном для підтримання боєготовності та ефективного захисту території;

засобами для боротьби з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями;

засобами для підтримання безпеки й правопорядку.

Також депутати Болградської РДА не підтримали звернення мешканців "щодо недопущення поширення дезінформації, гібридної провокації та розхитування політичної ситуації всередині країни". У ньому люди закликали не поширювати паніку та підтримувати воїнів.

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