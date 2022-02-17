Вінницьким центрам первинки передали пігулки від коронавірусу

На Вінниччині між центрами первинної медико-санітарної допомоги мають розподілити препарат від коронавірусу. Область отримала 600 упаковок "Молнупіравіру". Ці ліки запобігають розмноженню вірусу та знижують ризик тяжкого перебігу хвороби.

Препарат виробляє німецька компанія Merck у вигляді пігулок. Тривалість лікування до 5 днів.

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Зберігають ліки від коронавірусу на базі спеціального медичного постачання. Забирають їх сімейні лікарі, — розповідає директор бази Андрій Терещук.

"Цей препарат ми отримали за державний бюджет. Майже 70% отримає "первинка". Препарат новий, ше не використовувався в Україні. Цей препарат немає таких вимог як вакцина", — директор бази спеціального медичного постачання Андрій Терещук.

Фото: Суспільне Вінниця

Ліки призначатимуть пацієнтам із підтвердженим коронавірусом, аби убезпечити хворих від важкого перебігу недуги, — каже медсестра Глухівецької "первинки" Алла Машталір.

"10 флаконів отримуємо. Будемо використовувати на потреби хворих, які хворіють на Covid-19. Хворіють багато. Я думаю ці препарати стануть їм у нагоді", — сімейна медсестра Алла Машталір.

22 720 капсул препарату "Молнупіравір", а це майже 600 упаковок, Вінницька область отримала 15 лютого.

Фото: Суспільне Вінниця

Що відомо

"Молнупіравір" — це препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Так він запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби

26 січня МОЗ схвалило використання препарату “Молнупіравір” для лікування COVID-19. Препарат виробляє німецька компанія Merck у вигляді пігулок, які призначені для запобігання прогресуванню захворювання від легкого до середнього і важкого ступеня тяжкості.

Партія препарату виробництва американської компанії Merck Sharp & Dohme прибула в Київ 6 лютого. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що вона включає 60 тисяч курсів препарату.

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