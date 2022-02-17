Вінницьким центрам первинки передали пігулки від коронавірусу

На Вінниччині між центрами первинної медико-санітарної допомоги мають розподілити препарат від коронавірусу. Область отримала 600 упаковок "Молнупіравіру". Ці ліки запобігають розмноженню вірусу та знижують ризик тяжкого перебігу хвороби.
Препарат виробляє німецька компанія Merck у вигляді пігулок. Тривалість лікування до 5 днів.
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Зберігають ліки від коронавірусу на базі спеціального медичного постачання. Забирають їх сімейні лікарі, — розповідає директор бази Андрій Терещук.
"Цей препарат ми отримали за державний бюджет. Майже 70% отримає "первинка". Препарат новий, ше не використовувався в Україні. Цей препарат немає таких вимог як вакцина", — директор бази спеціального медичного постачання Андрій Терещук.
Ліки призначатимуть пацієнтам із підтвердженим коронавірусом, аби убезпечити хворих від важкого перебігу недуги, — каже медсестра Глухівецької "первинки" Алла Машталір.
"10 флаконів отримуємо. Будемо використовувати на потреби хворих, які хворіють на Covid-19. Хворіють багато. Я думаю ці препарати стануть їм у нагоді", — сімейна медсестра Алла Машталір.
22 720 капсул препарату "Молнупіравір", а це майже 600 упаковок, Вінницька область отримала 15 лютого.
Що відомо
- "Молнупіравір" — це препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Так він запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби
- 26 січня МОЗ схвалило використання препарату “Молнупіравір” для лікування COVID-19. Препарат виробляє німецька компанія Merck у вигляді пігулок, які призначені для запобігання прогресуванню захворювання від легкого до середнього і важкого ступеня тяжкості.
- Партія препарату виробництва американської компанії Merck Sharp & Dohme прибула в Київ 6 лютого. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що вона включає 60 тисяч курсів препарату.
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