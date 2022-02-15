Вінниччина отримала пігулки "Молнупіравір" від коронавірусу

Вінницька область отримала 22 720 капсул препарату "Молнупіравіру", призначеного для лікування COVID-19. Про це повідомляє Вінницька обласна державна адміністрація.

"Молнупіравір" призначатимуть сімейні лікарі впершу чергу пацієнтам із груп ризику. Для того, щоб убезпечити хворих від переходу із легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та важкого.

"Пацієнти зможуть отримати ці ліки безкоштовно. Препарат застосовують для лікування ковіду у перші дні захворювання, щоб запобігти важкому перебігу хвороби. Вони рекомендовані пацієнтам віком від 18 років. За інструкцією він показаний людям, які мають високий ризик прогресії хвороби з легкого до середнього чи важкого стану. Тривалість курсу лікування препаратом до 5 днів поспіль", — розповіла заступниця директорки Департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОДА Тетяна Бондаренко.

Що відомо

"Молнупіравір" — це препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Так він запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби

26 січня МОЗ схвалило використання препарату “Молнупіравір” для лікування COVID-19. Препарат виробляє німецька компанія Merck у вигляді пігулок, які призначені для запобігання прогресуванню захворювання від легкого до середнього і важкого ступеня тяжкості.

У грудні 2021 року міністр охорони здоров’я країни Олів’є Веран заявив, що Франція скасувала контракт на постачання пігулок проти коронавірусу "Молнупіравір" компанії Merck, оскільки останні результати випробувань показали відносно низьку ефективність препарату.

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