Верховна рада звільнила Дмитра Сенниченка з посади Голови Фонду державного майна України. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного. Таке рішення підтримали 318 народних депутатів. Сам Сенниченко каже, що його не запросили на голосування.

Оскільки Сенниченка не було засіданні парламенту, він не звітував перед депутатами перед голосуванням за його звільнення.

Пізніше він розповів журналістам у кулуарах, що має підготовлений звіт і був готовий доповісти його депутатам.

Що каже Сенниченко

За словами Сенниченка, за два роки роботи його команда у Фонді держмайна має суттєві здобутки.

"Приватизація в минулому році принесла за рік більше, ніж за 10 останніх років. Реформа оціночної діяльності — ліквідували “майданчики-посередники” —громадяни зекономили понад 2 мільярди гривень. Доходи від оренди 2021 року історичні за всю історію України", — сказав Сенниченко.

Він сказав, що поки що не має планів щодо своєї діяльності на майбутнє.

“Нема конкретних планів. Відпочину декілька місяців, віддам належне сім'ї, почищу голову, прочитаю ті книжки, які я собі відкладав два з половиною останні роки, і повернутися туди, де мені цікаво, де я можу бути максимально корисним і де я буду потрібний”, — сказав журналістам колишній голова фонду Держмайна.

Раніше, 27 січня, Верховна рада не змогла звільнити Сенниченка. Для затвердження постанови тоді не вистачило трьох голосів.

Хто такий Сенниченко

Дмитро Сенниченко очолив Фонд держмайна у вересні 2019 року.

До цього з 1997 року він працював у Національному банку, потім був у Службі прем'єр-міністра на посаді міжнародного секретаря, керував офісом Німецького товариства міжнародного співробітництва, очолював Британську девелоперську компанію Parkridge Holdings в Україні.

У 2016-2018 — директор з управління нерухомим майном та інфраструктурою в "Укрпошті".

16 листопада 2021 року він написав заяву про відставку за власним бажанням. Низка ЗМІ повідомила, що це може бути пов'язане з приватизацією заводу "Більшовик", який продали на аукціоні за 1,4 млрд гривень. Аукціон відбувся 27 жовтня, а вже 13 січня суд наклав арешт на 100% статутного капіталу "Першого київського машинобудівного заводу" у справі про можливе зловживання під час приватизації. Кримінальне провадження розпочато з частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу — зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки.

Водночас сам Сенниченко заявив, що це його особистим рішенням і з продажем заводу не пов'язане.

Що відомо

Верховна рада у четвер, 17 лютого, ратифікувала Фінансову угоду про "Міський громадський транспорт України ІІ" між Україною та Європейським інвестиційним банком. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного. "За" проголосували 298 депутатів.

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