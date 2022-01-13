Суд наклав арешт на 100% статутного капіталу Першого київського машинобудівного заводу у справі про можливе зловживання під час приватизації.

"Експертизою встановлено, що звіт про оцінку майна, який використано для визначення вартості акцій заводу, не відповідає вимогам законодавства. Це могло негативно вплинути на достовірність такої оцінки. 11 січня 2022 року слідчий суддя, за клопотанням сторони обвинувачення, наклав арешт на 100 % статутного капіталу Першого київського машинобудівного заводу з метою збереження вказаного речового доказу", — повідомили у пресцентрі ДБР.

На думку слідчих, махінації під час приватизації заводу провели службові особи Фонду держмайна.

Кримінальне провадження розпочато з частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу —зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Що відомо

АТ "Перший київський машинобудівний завод" (колишній завод "Більшовик") продали 27 жовтня на аукціоні за 1 429 017 000 гривень.

2 вересня Кабінет міністрів затвердив умови продажу державного пакета акцій заводу "Перший київський машинобудівний завод" у Києві.

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