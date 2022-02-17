Верховна рада ратифікувала Фінансову угоду про "Міський громадський транспорт України ІІ" між Україною та Європейським інвестиційним банком. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного. "За" проголосували 298 депутатів.

За словами заступниці міністра інфраструктури Анни Юрченко, ця Фінансова угода спрямована на реалізацію заходів з розвитку міського пасажирського транспорту в містах України, спрямованих на розвиток екологічно чистого та соціально значущого транспорту.

Йдеться про оновлення парку трамваїв, тролейбусів, вагонів метрополітену, придбання електробусів, будівництва та реконструкції трамвайних і тролейбусних ліній, заміну тягових підстанцій, розповіла Юрченко, доповідаючи документ у сесійній залі.

Загальний обсяг коштів позики для реалізації проєкту, відповідно до оцінок експертів ЄІБ, становить 200 млн євро, йдеться у пояснювальній записці до документа.

Повернення коштів позики передбачається здійснити повністю за рахунок коштів кінцевих бенефіціарів – комунальних підприємств та органів місцевого самоврядування.

Відповідно до умов кредитування, йдеться про:

суму позики у 200 млн євро;

фіксовану або плаваючу процентну ставку;

максимальний пільговий період 5 років;

період погашення (включаючи пільговий період) – 22 роки;

умови погашення – щопіврічно рівними частками від основної суми кредиту або фіксованими частинами від основної суми та відсотків.

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