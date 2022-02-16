Верховна рада підтримала припинення дії міжнародного договору щодо участі України в Антитерористичному центрі Співдружності Незалежних Держав. Також нардепи проголосували за документ, який передбачає вихід з угоди про правила визначення походження товарів.

Постанову за номером 0065 щодо співпраці в Антитерористичному центрі під час засідання 16 лютого підтримали 309 народних обранців.

Документ передбачає вихід України з Протоколу щодо затвердження Положення про порядок організації і проведення спільних антитерористичних заходів на територіях держав – учасниць СНД. Такий договір був підписаний 7 жовтня 2002 року в Кишиневі та ратифікований Верховною радою 7 квітня 2004 року.

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, збройна агресія Росії проти України грубо порушує права людини, призводить до загибелі українських військових та цивільних, дестабілізує політичну та економічну ситуацію в Україні, що є порушенням принципів міжнародних відносин, підриває основи правопорядку та безпеки у світі, порушує права та свободи людей, які проживають на території України. Відтак автори законопроєкту пропонують припинити діяльність України у центрі.

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Окрім тог, депутати підтримали законопроєкт 0101 щодо виходу з угоди про правила визначення походження товарів країн, що розвиваються, при наданні тарифних преференцій у рамках загальної системи преференцій. Вона була підписана 12 квітня 1996 року у Москві та ратифікована Верховною радою 22 листопада 2002 року.

Що відомо

У липні 2021 року Україна почала вихід з угоди про основні напрями співробітництва держав-учасниць СНД у галузі захисту прав споживачів.

23 червня 2021 року Кабінет міністрів денонсував угоду про співробітництво в галузі туризму. Також уряд заявив про намір не ставати учасником угоди про Раду з туризму держав.

У лютому того ж року президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з міжнародних договорів щодо цивільної авіації та використання повітряного простору, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав.

У січні 2021-го Україна вийшла з угоди СНД щодо охорони інтелектуальної власності.

16 грудня 2020 року Кабмін погодив вихід України з низки договорів СНД, зокрема Гірничої хартії держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав, угоди про координацію міждержавних відносин держав – учасниць СНД в галузі використання атомної енергії в мирних цілях, про координацію міждержавних відносин в галузі електроенергетики, про основні принципи співробітництва в галузі мирного використання атомної енергії, протоколу про внесення змін до Угоди про основні принципи співробітництва в галузі мирного використання атомної енергії.

У листопаді 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон щодо виходу України з Договору про узгоджену монопольну політику між державами — членами СНД.

Рішення про вихід України з СНД було ухвалене у березні 2014 року. У 2019 році Україна остаточно завершила процедуру виходу з координаційних органів СНД.

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