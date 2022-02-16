Рада продовжила угоду з Нідерландами щодо розслідування катастрофи рейсу MH17

Верховна рада ухвалила закон про продовження угоди з Нідерландами щодо Міжнародної місії захисту розслідування катастрофи рейсу MH17 до серпня 2023 року.

За відповідний закон проголосували 304 народні депутати, повідомляє Суспільне.

Відповідно до прийнятого закону, дія угоди про Міжнародну місію захисту розслідування катастрофи MH17 буде продовжена до 1 серпня 2023 року.

Цей закон буде сприяти подальшому практичному залученню Нідерландів до розслідування причин авіаційної катастрофи рейсу MH17, яка сталася 17 липня 2014 року у небі над Донбасом.

За даними міжнародної слідчої групи, літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", котрий належить 53-й зенітно-ракетній бригаді російських сил протиповітряної оборони, дислокованій у Курську.

У березні 2020 року окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про збиття літака рейсу МН17.

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