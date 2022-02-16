logo logo
Донецька область готова до загострень на фронті — директор департаменту цивільного захисту ДонОДА
ДОНБАСООСРегіони

Донецька область готова до загострень на фронті — директор департаменту цивільного захисту ДонОДА

Антон Степура
·
Донецька область готова до загострень на фронті — директор департаменту цивільного захисту ДонОДА Фото: Зелений лист

Донеччина проводить набір до лав територіальної оборони та готує бомбосховища. Про це в ефірі Суспільного розповів директор департаменту з питань цивільного захисту Донецької ОДА Ігор Бойко.

"Область готова до загострень. Бомбосховищ у нас близько 800 і понад 70% з них готові до використання. Є більш прості укриття, 1400 об'єктів в житлових кварталах і вони готові до роботи", — повідомив Ігор Бойко.

За словами Ігоря Бойко, область активно створює тероборону. На сьогодні укомплектовано 73%. Також набрані 16% резервістів. Озброєнням будуть займатись військові, в свою чергу ОДА виділила приміщення для кожного батальйону.

Ігор Бойко додав, що з територіальною обороною проводять тренінги домедичної допомоги. Люди успішно пройшли курси, склали екзамени та отримали сертифікати.

Що відомо

  • Карта захисних споруд південної частини Донецької області
  • Карта захисних споруд північної частини Донецької області

Читайте також

Читайте усі новини Донбасу у Telegram та Viber

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди