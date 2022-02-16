Донеччина проводить набір до лав територіальної оборони та готує бомбосховища. Про це в ефірі Суспільного розповів директор департаменту з питань цивільного захисту Донецької ОДА Ігор Бойко.

"Область готова до загострень. Бомбосховищ у нас близько 800 і понад 70% з них готові до використання. Є більш прості укриття, 1400 об'єктів в житлових кварталах і вони готові до роботи", — повідомив Ігор Бойко.

За словами Ігоря Бойко, область активно створює тероборону. На сьогодні укомплектовано 73%. Також набрані 16% резервістів. Озброєнням будуть займатись військові, в свою чергу ОДА виділила приміщення для кожного батальйону.

Ігор Бойко додав, що з територіальною обороною проводять тренінги домедичної допомоги. Люди успішно пройшли курси, склали екзамени та отримали сертифікати.

Що відомо

Карта захисних споруд південної частини Донецької області

Карта захисних споруд північної частини Донецької області

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