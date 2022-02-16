Донеччина проводить набір до лав територіальної оборони та готує бомбосховища. Про це в ефірі Суспільного розповів директор департаменту з питань цивільного захисту Донецької ОДА Ігор Бойко.
"Область готова до загострень. Бомбосховищ у нас близько 800 і понад 70% з них готові до використання. Є більш прості укриття, 1400 об'єктів в житлових кварталах і вони готові до роботи", — повідомив Ігор Бойко.
За словами Ігоря Бойко, область активно створює тероборону. На сьогодні укомплектовано 73%. Також набрані 16% резервістів. Озброєнням будуть займатись військові, в свою чергу ОДА виділила приміщення для кожного батальйону.
Ігор Бойко додав, що з територіальною обороною проводять тренінги домедичної допомоги. Люди успішно пройшли курси, склали екзамени та отримали сертифікати.
Що відомо
- Карта захисних споруд південної частини Донецької області
- Карта захисних споруд північної частини Донецької області
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