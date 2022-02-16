Не панікують самі та заспокоюють близьких. Бійці в окопах на передовій кажуть – ситуація на лінії зіткнення далека від повної тиші, але контрольована. Нічого не змінилося й 16-го лютого – саме цей день деякі світові ЗМІ називали початком повномасштабного Російського наступу. Що про ситуацію на передовій кажуть військові — у матеріалі Суспільного.

Сергій розповів Суспільному, що на фронті він з 2014-го. У трубу розвідника, каже, дивився сотні разів. Хоча ворог на горизонті не з’явився, говорить, армійці мають чим його зустріти.

Суспільне Донбас Модернізований кулемет Калашникова

Сергій показав модернізований кулемет Калашникова. Каже, тутешні майстри за один вечір вигадали, як його удосконалили, та зробили задумане.

"Це наш «покемон». Ми трошки його удосконалили. Ми поставили сюди прилад нічного бачення — тепловізор. В основному все відбувається вночі. Ти бачиш явно противника. Не переводиш кудись боєприпаси", — розповів Сергій.

За словами військового ЗСУ Миколи, ніч, на яку деякі світові ЗМІ прогнозували вторгнення Росії, на позиціях в районі Катеринівки минула спокійно.

"Минула в робочому режимі, чергували. Ми в принципі тут завжди напоготові. Щось особливого ми не робили. Хіба що прийшлось заспокоювати знайомих з гражданки, які дуже переживали. Кажу, головний рецепт – добре їсти, гарно спати, тоді й відсіч зможемо дати", — жартує Микола.

Суспільне Донбас Зброя українських бійців

Як розповів військовослужбовець ЗСУ Артур, не викликають занепокоєння у бійців й новини з Росії про можливе визнання самопроголошених республік.

"Вони вже порушили будь-які допустимі норми й людського і морального права і юридичного. Порушили Будапештський меморандум, порушили все що тільки можна було порушити. Нам байдуже. А що стосується саме визнання, вони їх підтримують зброєю, фінансуванням і людськими ресурсами. Визнають вони їх на папері чи ні — нема значення. Ми як робили свою роботу, так і будем робити надалі", — говорить Артур.

В окопах і зі зброєю у руках бійці зустріли й перший День єднання.

"Це і є єднання. У нас тут з різних міст, тут всі області України. У нас більше ніж єднання. Ми як брати", — розповів військовослужбовець ЗСУ Сергій.

У свята чи в будні, кажуть захисники, повної тиші тут немає майже ніколи. Противник здебільшого застосовує стрілецьку зброю, кулемети та гранатомети.

Що відомо

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом.

Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Але секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.

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