На Донеччині рятувальники перевіряють захисні укриття — Кириленко

У Донецькій області рятувальники перевіряють устаткування сховищ. Про це повідомив очільник Донецької ОДА Павло Кириленко.

"З 2014 року ми повинні буту в повній готовності для збереження життя, знати де захисні споруди, в якому вони стані. Зараз пропрацьовуються усі захисні споруди не по їх наявності, а в якому стані та в який там порядок", — розповів Павло Кириленко

Павло Кириленко додав, що паніка дуже суттєво впливає на поведінку людей, тому усі повинні ознайомитись з пам'ятками на випадок екстрених ситуацій та навчити своїх дітей бути готовими і зберігати спокій.

"Приводів до особливого занепокоєння я не бачу, але ми повинні бути готові", — повідомив Павло Кириленко.

Павло Кириленко зазначив, що на цей рік потрібно виділити 13 мільйонів гривень для того, щоб привести у повністю робочий стан Централізовану систему сповіщення. Гроші на це в обласному бюджеті передбачані.

Що відомо

Карта захисних споруд південної частини Донецької області

Карта захисних споруд північної частини Донецької області

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