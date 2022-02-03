У Костянтинівці в захисних спорудах можуть укритись 29 тисяч людей — Єфремов

У Костянтинівці у захисних спорудах, у випадку надзвичайних ситуацій, зможуть укритись 29 тисяч людей. Про це в ефірі програми "Сьогодні. Головне" розповів начальник управління з питань цивільної безпеки Костянтинівської міськради Леонід Єфремов.
"Частину бомбосховищ підготували до списання оскільки вони знаходились на балансі вже ліквідованих підприємств. За цими бомбосховищами ніхто не слідкував. Частина з них затоплені, частина розвалені. Торік ми списали 9 таких споруд", — розповів Леонід Єфремов.
За даними мапи захисних споруд, яка опублікована на сайті Донецької ОДА у місті лише 8 з 43 бомбосховищ придатні для укриття людей. Леонід Ефремов наголосив, що опубліковано список з 66 простіших захисних споруд у Костянтинівці, які знаходяться в належному стані та в них можна сховатися у випадку надзвичайних ситуацій.
"В цих спорудах можуть сховатися 29 тисяч людей (прим. населення Костянтинівки близько 70 тисяч людей). У приватному секторі люди можуть використовувати підвали", — розповів Леонід Єфремов.
Речник ГУ ДСНС у Луганській області Андрій Кравченко розповів, що у разі повідомлень про воєнну загрозу, люди мають в першу підготувати свої осели: нанести захисну смугу скотчу на вікна для підвищення їх стійкості, підготувати необхідні речі та документа на випадок евакуації, укомплектувати домашню аптечку, запастись питною водою і продуктами тривалого зберігання.
Андрій Кравченко додав, що на вулиці необхідно зберігати спокій, уникати провокацій та спілкування з незнайомими людьми, уникати скупчення, при собі постійно тримати документи. Забороняється підходити до вікон під час пострілів та конфліктувати з оброненими людьми. Триматись як найдалі від вибухонебезпечних предметів.
Повний випуск програми "Сьогодні.Головне"
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