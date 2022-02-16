У Миколаєві змінили графік руху автобусів, що курсують за маршрутом №83 "Суднобудівний завод "Океан" — мікрорайон Намив". Зміни відбулися на прохання жителів Корабельного району.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила фахівчиня із зв'язків з громадськістю підприємства "Миколаївпастранс" Катерина Стоколяс.

Відповідно до оновленого графіка, з Корабельного району автобуси починають курсувати з 6:00. Перший стартує із зупинки "Хлібзавод". Наступні — з зупинки "Океан", окрім автобуса, що починає свій рух о 14:35, він стартує з автовокзалу.

Фото: Миколаївпастранс Графік руху автобусів за маршрутом №83

У зворотному напрямку перший автобус розпочинає рух о 5:25 із зупинки "6-та Слобідська". Інші автобуси відправлятимуться з мікрорайону Намив, окрім рейсу о 14:30. Цей автобус також стартуватиме з "6-ї Слобідської".

Що відомо

Маршрут №83 з 14 лютого тимчасово обслуговує комунальне підприємство "Миколаївпастранс".

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