У Миколаєві на автобусному маршруті № 83 тимчасово працюватиме новий перевізник

У Миколаєві з 14 лютого тимчасово за маршрутом № 83 курсуватимуть автобуси підприємства "Миколаївпастранс".

Інформацію про це підтвердила фахівчиня із зв'язків з громадськістю "Миколаївпастранс" Катерина Стоколяс.

За словами Катерини Стоколяс, маршрут № 83 розпочинатиметься від "Миколаївського суднобудівного заводу "Океан" і курсуватиме до мікрорайону Намив.

"Комунальний транспорт їхатиме від Намиву по проспекту Центральному, повертатиме на вулицю Московську і далі їхатиме вулицею Пограничною", — розказала Катерина Стоколяс.

Графік руху автобусів за маршрутом № 83 розмістили на сторінці підприємства "Миколаївпастранс".

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