Визнання ОРДЛО буде розцінене, як порушення РФ Мінських угод — Держдепартамент

Можливе визнання Росією незалежності окупованих територій Донбасу буде розцінена, як порушення Росією Мінських угод та новий виток ескалації.

Про це заявила постійна представниця США В НАТО Джуліанн Сміт під час брифінгу у Державному департаменті США.

"Ми взяли до уваги дії Думи і це бажання визнати ці, так звані, "народні республіки" Донецька та Луганська. Генеральний секретар нещодавно про це говорив нещодавно під час прес-конференції. Але насправді це варто повторити, бо я вважаю, що це поділяють всі союзники по НАТО: якщо вони втілять це (визнання ОРДЛО — ред.), це на мою думку буде чітким порушенням територіальної цілісності та суверенітету України, і це також порушення Мінських угод", — заявила посолка.

Вона зазначила, що такі дії російської влади стануть новим витком ескалації і що Державний департамент дуже уважно стежитиме за цією ситуацією та надсилатиме додаткові меседжі Росії щодо неприйнятності таких кроків.

Що відомо

15 лютого Державна дума РФ ухвалила проєкт звернення до президента РФ про визнання окупованих територій Донбасу.

15 лютого Верховна рада звернулась до міжнародних організацій та парламентів країн світу щодо невизнання незалежності так званих "ДНР" та "ЛНР", самопроголошених на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу.

Кулеба заявив, що визнання Російською Федерацією так званих "ЛНР" та "ДНР" буде розцінено Україною як вихід Росії з Мінських угод.

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