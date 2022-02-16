Визнання ОРДЛО буде розцінене, як порушення РФ Мінських угод — Держдепартамент

Можливе визнання Росією незалежності окупованих територій Донбасу буде розцінена, як порушення Росією Мінських угод та новий виток ескалації.
Про це заявила постійна представниця США В НАТО Джуліанн Сміт під час брифінгу у Державному департаменті США.
"Ми взяли до уваги дії Думи і це бажання визнати ці, так звані, "народні республіки" Донецька та Луганська. Генеральний секретар нещодавно про це говорив нещодавно під час прес-конференції. Але насправді це варто повторити, бо я вважаю, що це поділяють всі союзники по НАТО: якщо вони втілять це (визнання ОРДЛО — ред.), це на мою думку буде чітким порушенням територіальної цілісності та суверенітету України, і це також порушення Мінських угод", — заявила посолка.
Вона зазначила, що такі дії російської влади стануть новим витком ескалації і що Державний департамент дуже уважно стежитиме за цією ситуацією та надсилатиме додаткові меседжі Росії щодо неприйнятності таких кроків.
Що відомо
- 15 лютого Державна дума РФ ухвалила проєкт звернення до президента РФ про визнання окупованих територій Донбасу.
- 15 лютого Верховна рада звернулась до міжнародних організацій та парламентів країн світу щодо невизнання незалежності так званих "ДНР" та "ЛНР", самопроголошених на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу.
- Кулеба заявив, що визнання Російською Федерацією так званих "ЛНР" та "ДНР" буде розцінено Україною як вихід Росії з Мінських угод.
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