На Миколаївщині синоптики прогнозують погіршення погоди

У Миколаєві та області протягом 16-17 лютого спостерігатимуться пориви вітру швидкістю 15-20 метрів за секунду.

Про це кореспондентам Суспільного розповів завідувач сектору метеопрогнозів Миколаївського обласного центру гідрометеорології Роман Мурмило.

За словами Романа Мурмила, відбувається зміна повітряної маси з півдня та південного заходу, оскільки її переміщення йде з дуже великою швидкістю, це виражається у посиленні вітру.

"По місту вітер уже 15 метрів за секунду, а по області навіть більше. Але це тільки початок процесу", — розказав Роман Мурмило.

Як розповів Роман Мурмило, вітер не буде поривчастим увесь час, а вщухатиме на вечір та на ніч.

"Особливо в нічні години будуть перерви. Більша імовірність поривів удень. Сьогодні ввечері та на ніч сила вітру зменшиться. А завтра вдень знову підвищиться", — розказав Роман Мурмило.

Така швидкість вітру відповідає першому рівню небезпечності.

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