Прогноз погоди: протягом тижня на Миколаївщині суха погода зміниться на дощову

Першу частину тижня, з 14 по 16 лютого, територія Миколаївської області буде перебувати під впливом антициклону Інґо. Переважатиме суха та малохмарна погода. З 17 по 20 лютого по області очікується погіршення погодних умов — можливі дощ та сильний вітер.

Такі дані наводить Український гідрометцентр.

З 14 по 16 лютого в Миколаївській області очікується малохмарна погода. Денні температури сягатимуть 7...9 градусів тепла. Проте у нічні часи температура опускатиметься до 3...5 градусів морозу. Вітер східного напрямку до 6 метрів за секунду. У середу, 16 лютого, вітер зміниться на південний та посилиться до 12 м/с.

Південний вітер принесе опади у вигляді дощу. Денна температура з 17 до 20 лютого становитиме 8...10 градусів тепла, вночі прогнозують від 1 до 4 з позначкою плюс. Можливе посилення південного та південно-західного вітру до штормових значень 15-17 м/с.

Протягом тижня прогнозують зниження атмосферного тиску з 771 міліметру ртутного стовпчика у понеділок, 14 лютого, до 548 мм рт. ст. у п'ятницю, 18 лютого.

У середу, 16 лютого, на небі зійде повний місяць.

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