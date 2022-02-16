У Кропивницькому відбувся марш Єдності. Як це було

У Кропивницькому відбувся марш Єдності. За підрахунки начальника управління комунікацій з громадськістю облдержадміністрації Віталія Останнього, відзначити День Єдності на площі Героїв Майдану зібралися п'ять тисяч людей.

Військовослужбовці, ветерани війни на Сході, члени родин загиблих бійців, члени місцевих громадських організацій, рятувальники, поліцейські та інші містяни почали збиратися о 09:30. У руках тримали прапори України, на одяг чіпляли стрічки та тримали квіти кольору українського стягу.

О 10:00 Учасники сформували колону, яка рухалася до Ковалівського парку. Там присутні вшанували пам'ять загиблих військових на Сході.

Фото: Суспільне Кропивницький Колона маршу Єдності прямує до Ковалівського парку

Указ про оголошення 16 лютого 2022 року Днем єднання президент України підписав 15 лютого 2022 року. Цей день, який анонсують, як дату можливого нападу Росії, Україна зробить Днем єднання, – сказав він у відеозверненні. "Цього дня ми вивісимо національні прапори, надягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність".

Що відомо

Третій місяць поспіль загроза нападу Росії на Україну не зникає з перших шпальт світових видань та з порядку денного політиків. З Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним по черзі зустрічаються лідери держав, а 8 лютого у Берліні лідери країн "Веймарського трикутника" (Польща, Німеччина та Франція) обговорили питання безпеки у Європі та загрози російського вторгнення в Україну.

11 лютого градус напруги підвищився. Президент США Джо Байден обговорив зі світовими лідерами і генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом ситуацію на кордонах України й, за повідомленнями ЗМІ, заявив, що вторгнення РФ високоймовірне. Одразу після цього Велика Британія, Чорногорія, Литва, Данія, Японія та Південна Корея рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії. Аналогічні рекомендації оприлюднили посольство Ізраїлю та низка інших країн.

Суспільне слідкує за оновленнями та веде текстовий онлайн подій щодо повідомлень про загрози з боку Росії.

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