Нам вдалося стабілізувати курс, маючи більше резервів, ніж торік — Гетьманцев

Україні вдалося стабілізувати національної валюти попри прогнозовані 40 грн за один долар США. Водночас Національний банк має цьогоріч рекордні 29 мільярдів доларів США резерву для покриття валютних коливань.

Про Суспільному повідомив депутат від "Слуги народу" Вадим Гетьманцев.

"Нацбанку вдалося стабілізувати курс гривні. Ми бачили, що в понеділок був деякий стрибок, але гривня на сьогодні вже стабілізована. Нацбанк викуповує знову долари на ринку. При цьому, хочу звернути увагу, що попри істерію, коливання на ринку, у нас на сьогодні золото-валютний резерв є більшим ніж рік тому і становить понад 29 млрд доларів США", – заявив політик від партії президента.

На його думку, сьогоднішній День єдності є найкращою протидією істерії та страшним сценаріям, які пророкують західні партнери.

"Це наша відповідь, як нації, як суспільства на будь-які страхи, істерію у світі спрямовану на те, щоб нас залякати, поставити у безперспективне становище. Треба визнати істерію наших західних партнерів. Вони передбачають різні апокаліптичні розвитки подій, для яких ми не бачимо на сьогодні жодних підстав", – додав Гетьманцев.

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