Російські хакери, повʼязані з державою, можливо проникли у компʼютерні системи обʼєктів критичної інфраструктури та інституцій України для збору розвідданих та подальшої дестабілізації держави.

Про це пише The Washington Post з посиланням на розсекречені дані американської розвідки.

У повідомленні сказано, що Кремль можливо намагатиметься зашкодити роботі критичних систем інфраструктури: електропостачання, транспорту, фінансам та телекомунікаціям. Це може робитися для підтримки військової операції або для сіяння паніки в суспільстві.

Представник урядових інституцій США, який спілкувався з виданням заявив, що відомо, що Росія має можливість здійснити кібератаки на Україну, але наразі немає інформації про невідворотність такого нападу.

"Ми не знаємо напевно, що вони мають намір це зробити. Але ми працюємо з Україною задля посилення її кібербезпеки", — заявив співрозмовник The Washington Post.

За повідомленням іншого співрозмовника The Washington Post, хакери російських розвідувальних служб ФСБ та ГРУ були помічені всередині українських цифрових систем.

Що відомо

15 лютого низка банків та урядових сайтів в Україні стали обʼєктом нападу хакерів. Не працювали сайти Ощадбанку, Приватбанку, Міністерства оборони, ЗСУ та Українського радіо.

У ніч з 13 на 14 січня хакери атакували українські урядові сайти, також був тимчасово недоступний портал "Дія".

За даними МЗС, внаслідок кібератаки на онлайн-ресурси міністерства витоку службової інформації не зафіксували.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкультури та інформаційної політики України вважають, що хронологія поширення інформації про кібератаки на сайти українських офіційних відомств свідчить про "російський слід".

Голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь заявив, що кібератака на ресурси державних органів України не призвела до витоку персональних даних. Згодом він повідомив, що метою кібератак було погіршити стосунки між Україною та Польщею. При цьому, найімовірніше, організатором атак була Росія.

Заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк вважає, що за кібератакою на Україну стоїть хакерська група UNC1151, пов'язана з білоруською розвідкою.

21 грудня 2021 року США та Велика Британія відправили в Україну спеціалістів із кібервійн для того, щоб підготувати країну до ймовірної атаки з боку Росії.

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