На Івано-Франківщині за добу медики виявили 542 нові випадки COVID-19

Упродовж 15 лютого на Прикарпатті медики зафіксували 542 нові випадки COVID-19. Про це повідомили на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Недугу виявили у 310 жителів Івано-Франківського, 105 — Калуського, 84 — Коломийського, 12 — Надвірнянського, 30 — Косівського та одного — Верховинського районів. Від початку пандемії COVID-19 медпрацівники зареєстрували у 178 446 прикарпатців.

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На Івано-Франківщині впродовж 15 лютого медики зафіксували дев'ять летальних випадків з коронавірусом. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 416 людей.

Одужання від коронавірусної хвороби за добу медпрацівники підтвердили 1 067 прикарпатцям. Загалом COVID-19 подолали 144 254 жителі області.

За добу 15 лютого в Україні медики зафіксували 31 513 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.

Що відомо

З 24 січня Івано-Франківщина перейшла у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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