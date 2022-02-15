Якщо Росія вторгнеться в Україну, Сполучені Штати і союзники та партнери по всьому світу готові ввести потужні санкції щодо експортного контролю, включаючи ті напрямки, які не запровадили, коли Росія вторглася в Крим та Східну Україну в 2014 році. Про це під час свого виступу у вівторок, 15 лютого, заявив президент США Джо Байден.

“Ми чинимо інтенсивний тиск на їхні найбільші та найбільш значні фінансові установи та ключові галузі. Ці заходи готові вжити в найкоротші терміни. І якщо дії Росії призведуть до довгострокових наслідків, це підірве здатність Росії конкурувати економічно та стратегічно” — сказав Байден.

“Щоб було зрозуміло, якщо Росія вирішить вторгнутися, це також матиме наслідки тут, вдома. Але американський народ розуміє, що захист демократії та свободи ніколи не обходиться без витрат. Це є причиною об’єднання республіканців і демократів”, — сказав Байден.

За його словами, США вживають активних заходів, щоб зменшити тиск на власні енергетичні ринки та компенсувати підвищення цін.

“Ми координуємо свої дії з основними великими споживачами енергії і виробниками енергії, і готові застосувати всі інструменти та повноваження, які є в нашому розпорядженні, щоб надати допомогу на бензозаправці”, — сказав Байден.

Він повідомив, що працюватиме з Конгресом над додатковими заходами для захисту споживачів і вирішенням впливу цін на заправці.

“Ми не прагнемо прямого зіткнення з Росією. Хоча я чітко сказав, що якщо Росія націлиться на американців і Україну, ми відповімо рішуче”, — заявив президент США.

Він також додав: якщо Росія атакує Сполучені Штати або союзників такими засобами, як руйнівні кібератаки на компанії або критично важливу інфраструктуру, США готові відповісти на те, щоб разом із союзниками та партнерами по НАТО поглибити колективний захист від загроз у кіберпросторі.

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