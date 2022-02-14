"У нас все контрольовано, прогнозовано і стабільно", — голова Запорізької ОДА

14 лютого представники Штабу оборони Запорізької області, до складу якого входять керівництво Запорізької ОДА, правоохоронних органів, Нацгвардії, Тероборони, Центру комплектування, СБУ та Національної поліції, провели робочу поїздку до Центру підготовки Національної гвардії.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного Запоріжжя Валентин Пересипкін.

За словами голови Запорізької ОДА Олександра Старуха, ситуація в Запорізькій області контрольована:

"На всі випадки — військових ситуацій різних, надзвичайних ситуацій екологічного характеру — розроблені чіткі програми дій, алгоритми для всіх органів влади. Виникає надзвичайна ситуація на АЕС, під це прописана купа документів. Проводяться регулярні навчання, всі знають, де, що та як їм робити".

Голова ОДА нагадав, що в області діє система оповіщень, наявні усі необхідні комунікаційні засоби (ТБ, радіо, сирени):

"При необхідності всім буде доведено, що їм робити. На цей час всім громадянам України, мешканцям нашого міста та області треба займатися своїми справами, тим, чим вони займалися вчора. Спокійно працювати, спокійно навчатися. Разом з тим, всі, хто бажає взяти більш активну участь в захисті держави, можуть записуватися до лав територіальної оборони".

Щодо комплектування сил територіальної оборони, то наразі у Запорізькій області її склад сформований на 75% — каже Старух:

"Це 110 окрема бригада, що складається з шести батальйонів. На цей момент проводяться усі необхідні заходи: сформовані місця постійної дислокації, кадровий склад. Також ми попросили провести позачергові засідання рад. В першу чергу нашої обласної. Ця історія охоплює всю країну... Будуть розглянуті питання фінансування територіальної оборони, всім поставлені завдання".

Також очільник області наголосив, що триває війна гібридного характеру, й ворог намагається контролювати, в першу чергу, "настрої людей та їхні мізки, а не території та підприємства".

Що відомо

12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях та закликали зберігати спокій на тлі заяв про загрозу ймовірного вторгнення Росії.

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