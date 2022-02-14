Наразі експерти порталу Black Sea News, які відстежують ситуацію в Чорному та Азовському морях, не зафіксували таких кораблів в Чорному морі, які у понеділок, 14 лютого, не змогли потрапити в порти. Про це розповів головний редактор порталу Андрій Клименко в ефірі Суспільного.

За його словами, в швидкому темпі гідрографія вивчила обхідний маршрут, яким можуть йти майже всі великотоннажні судна з великою осадкою, які приходять в одеські порти.

“Один вже прийшов – це суховантаж 225 метрів довжиною. Тобто це Panamax. Молодці, знайшли обхідний шлях. Але, за нашими спостереженнями, половина суден, яка йшла з Одеси до Босфору, вона спокійно пройшла цей район, закритий міністерством оборони Росії. Шойгу звісно бреше, що вони закінчили навчання. До закінчення навчань в них офіційно ще тиждень”, – розповів Клименко.

14 лютого спостерігачі не бачили якоїсь великої військово-морської активності. За словами Клименка, коли перекривають такі райони і там справді стрільби, там по периметру стоять патрульні катери, прикордонні катери берегової охорони. І вони попереджають і розвертають судна. Такого не було.

“Тобто це може бути і фейк. Тобто така демонстративна економічна війна, щоби зашкодити українській економіці”, – розповів Клименко.

За його словами, збитки вже почалися 8 лютого, коли пройшло по всьому світу оголошення про перекриття акваторії.

“Страхові компанії за ці декілька днів підняли страхові тарифи на ці рейси до Одеси від 3-10 доларів за тонну. Тобто якщо корабель везе 100 тисяч тонн, помножуємо на 5-7 доларів і отримуємо додаткові витрати судновласників, вантажовласників. І збій логістичного ланцюжка він буде і надалі”, – пояснив головний редактор порталу Андрій Клименко.

Що відомо

Для проведення артилерійських навчань російські судна хотіли перекрити акваторію Чорного та Азовського морів та заблокують доступ до українських портів. Про це стало відомо 9 лютого.

Керівник Українського інституту, морського права і безпеки Богдан Устименко в етері "Теми дня" на Суспільному Крим також заявив, що окупанти фактично перекрили частину Чорного моря на узбережжі окупованого Криму. Російська армія проводить військові навчання та готується розпочати маневри у Середземному та Чорному морях. Кораблі флотів РФ зайшли у Чорне море 8-9 лютого.

Для навчань у Чорному морі Росія перекидає до окупованого Криму десантні кораблі. 9 лютого три великі десантні кораблі Балтійського флоту пройшли через Босфор із Середземного до Чорного моря. Ймовірно, кораблі йдуть до Севастополя.

11 лютого Росія офіційно повідомила, що не планує закривати південну частину Азовського моря для проведення військових навчань.

Андрій Клименко – кримський експерт та журналіст, співзасновник та головний редактор видання "Чорноморські новини". За фахом інженер з автоматичних систем. До окупації Криму жив та працював в Ялті. Автор розробок зі стратегій розвитку півострова, кримських міст та галузей економіки. Заслужений економіст АР Крим. Переслідується ФСБ РФ за спротив окупації Криму, включений до офіційного списку терористів та екстремістів РФ. Голова Наглядової ради та Кримського департаменту Фонду "Майдан закордонних справ". З 2017 – керівник Моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" з питань мілітаризації Криму, свободи судноплавства в Чорному та Азовському морях та міжнародних санкцій щодо РФ у зв'язку з окупацією та незаконною анексією Криму.

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