Для проведення артилерійських навчань російські судна планували перекрити акваторію Чорного та Азовського морів та заблокувати доступ до українських портів. Втім згодом РФ заявила, що перекривати азовську акваторію не буде.

Кримський експерт та журналіст, керівник моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко в ефірі "Українського радіо Одеса" розповів про ризики такого перекриття, можливі наслідки для Росії, планове засідання РНБО, на якому обговорюватимуть подію, та про патрульний проєкт, спрямований на захист морських кордонів.

Масштабні навчання відбуваються не вперше

За словами Клименка, за час війни з Росією у Чорному морі проходило дуже багато військових навчань, в тому числі більших за заплановані. Щоразу для цього перекривали все більше районів Чорного моря, але завжди залишалися вільні коридори: один з Босфору, другий в напрямку портів Батумі.

"Ми негайно зв’язалися не тільки з нашими дипломатами, урядовцями й апаратом ради нацбезпеки й військово-морськими силами України. Ми зв’язалися з дуже відомими в Одесі лідерами українського морського бізнесу. Майже всю ніч ми з ними цю ситуацію аналізували. На ранок ми розуміли, що єдина можливість, якщо це відбудеться, пройти вздовж узбережжя Одеської області в межах дванадцятимильної зони, але там глибина до 10 метрів. Комерційні судна, величезні балкери, які беруть там по 200 тисяч тонн вантажу в портах Одеси, вони там не пройдуть", — розповів експерт.

Інтерв'ю з України Андрій Клименко

Потрібно вводити "пекельні санкції"

Як розповів Андрій Клименко, вчора ввечері, приблизно о 17 годині, РФ скасувала обмеження в Азовському морі північ від Керченської протоки й від узбережжя окупованого Криму, але це не привід не реагувати:

"Ми не розслабляємося, бо коли Росія щось робить крок назад або крок в сторону. Вони зараз придумають щось нове, тому треба дотискати цю ситуацію. Вчора запропонували нашим колегам-дипломатам з майже 30 європейських країн перекваліфікувати отаке перекриття і таку перешкоду принципу свободи судноплавства, як акт агресії. І запропонували розглядати це, як свого роду тригер для застосування тих самих пекельних санкцій, про які вже декілька місяців узгоджують США, країни ЄС і НАТО і яких насправді дуже боїться Росія".

Засідання РНБО та патрульний проєкт

Під час засідання РНБО тему перекриття Росією українських портів винесли невідкладно як окреме питання. За словами Клименка, ще два-три роки Україна не зможе достатньо посилити свої потужності в корабельному складі ВМС, тож потрібно, щоб військові кораблі України, Румунії, Туреччини, Грузії, а також країн НАТО забезпечили цілодобове патрулювання рекомендованих маршрутів традиційних морських коридорів з Босфору на Одесу:

"Я сподіваюсь, що ми ввечері почуємо узгоджену реакцію України на цей безпрецедентний випадок. Річ у тому, що за останні три місяці за участю українських експертів розроблено інноваційний документ – стратегії морської безпеки. Вперше за 30 років. І ми вносили пропозицію, щоб в цій стратегії був так званий патрульний проєкт".

Що відомо

Для проведення артилерійських навчань російські судна хотіли перекрити акваторію Чорного та Азовського морів та заблокують доступ до українських портів. Про це стало відомо 9 лютого.

Керівник Українського інституту, морського права і безпеки Богдан Устименко в етері "Теми дня" на Суспільному Крим також заявив, що окупанти фактично перекрили частину Чорного моря на узбережжі окупованого Криму. Російська армія проводить військові навчання та готується розпочати маневри у Середземному та Чорному морях. Кораблі флотів РФ зайшли у Чорне море 8-9 лютого.

Для навчань у Чорному морі Росія перекидає до окупованого Криму десантні кораблі. 9 лютого три великі десантні кораблі Балтійського флоту пройшли через Босфор із Середземного до Чорного моря. Ймовірно, кораблі йдуть до Севастополя.

11 лютого Росія офіційно повідомила, що не планує закривати південну частину Азовського моря для проведення військових навчань.

Андрій Клименко – кримський експерт та журналіст, співзасновник та головний редактор видання "Чорноморські новини". За фахом інженер з автоматичних систем. До окупації Криму жив та працював в Ялті. Автор розробок зі стратегій розвитку півострова, кримських міст та галузей економіки. Заслужений економіст АР Крим. Переслідується ФСБ РФ за спротив окупації Криму, включений до офіційного списку терористів та екстремістів РФ. Голова Наглядової ради та Кримського департаменту Фонду "Майдан закордонних справ". З 2017 – керівник Моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" з питань мілітаризації Криму, свободи судноплавства в Чорному та Азовському морях та міжнародних санкцій щодо РФ у зв'язку з окупацією та незаконною анексією Криму.

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