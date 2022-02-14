17 лютого в обласному музеї мистецтв, що у Кропивницькому, відкриють фотовиставку в рамках Всеукраїнської акції ”Вшануй”. Про це Суспільному розповіла кураторка виставки Ірина Лягул. З її слів, автор усіх 13 робіт, які презентують у музеї – французький фотограф українського походження Юрій Білак.

На фотографіях – рідні українських військових, загиблих в російсько-українській війні. Кожен з них обрав річ, яка нагадує про загиблого, і сфотографувався з нею. До фотографій додані історії кожного бійця – сказала кураторка.

”Речі на фотографіях – своєрідне продовження загиблого. Наприклад, на головній світлині нашої афіші – вдова нашого земляка Дмитра Придатка Анастасія, яка тримає каблучку чоловіка. Її дівчині віддав побратим Дмитра”.

artmuzeum.kr.ua Афіша виставки

Виставку відкриють об 11:00. Переглянути її можна буде протягом двох тижнів. За словами Ірини Лягул, в день відкриття вхід буде безкоштовним. У подальшому – потрібно буде купувати вхідний квиток у музей.

Що відомо

Всеукраїнську акцію ”Вшануй” влаштували Міністерство молоді та спорту України та Державна установа ”Всеукраїнський молодіжний центр” до Дня Збройних Сил України 2021 року. Акція представлена серією фотопрезентацій. Мета – вшанувати мужність учасників подій Революції Гідності та російсько-української війни. Виставка покликана змінити ставлення суспільства до понять ”герой”, ”жертва”, ”агресор” та переосмислити шанування героїв.

Facebook Олени Арутюнян Виставка у будинку художньої та технічної творчості у Кропивницькому

Facebook Олени Арутюнян Виставка у будинку художньої та технічної творчості у Кропивницькому

Виставку до музею перевезли з Центральноукраїнського державного будинку художньої та технічної творчості, що на вулиці Вокзальна у Кропивницькому. Там її презентували у січні 2022 року.

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