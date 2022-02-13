Напередодні Дня закоханих, який відзначають 14 лютого, у Кропивницькому втретє влаштували забіг "Бігануті і закохані".

В змаганнях з бігу брали учать 90 учасників, розповіла Суспільному їх співорганізаторка Наталія Подкопайло. Влаштували три старти – для чоловіків, жінок та пар. Вони бігли три кілометри. "Було багато глядачів, – каже Наталія, – думаю, наступного року вони візьмуть участь у святі, як бігуни".

Про те, як пов'язані біг та кохання, Наталя говорить так: "Рух – це життя, а життя – це любов і кохання".

Забіг також мав благодійну мету – сумісно з благодійним фондом "Янгол життя" збирали гроші для потреб онкохворих дітей області. Скільки зібрали, організатори поки не рахували.

Що відомо

Міжнародний благодійний фонд "Янгол життя" заснували п'ять років тому для допомоги онкохворим дітям. Він опікується понад ста родинами з Кіровоградської області, в яких дітям діагностували рак. Це закупівля ліків і обладнання для пацієнтів обласної дитячої лікарні. Онкохворим дітям допомогли на суму понад 22 мільйона гривень, розповіла співзасновниця фонду Ольга Присяжнюк.

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