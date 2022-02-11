У Кіровоградській області чорноліські лісівники вирощують до 8 Березня майже сім тисяч тюльпанів, 250 горщиків гіацинтів та дві сотні крокусів. Про це Суспільному розповіла інженерка з лісових культур Чорноліського лісгоспу Олена Кирпа.

Як і торік, купують цибулини з Голландії. "Цього року ми вирощуємо 13 сортів тюльпанів – традиційні білого, жовтого, червоного, фіолетового, персикового кольорів, двокольорові, різні відтінки рожевого, червоного з білим. Також маємо сім різновидів гіацинтів та крокусів".

За словами Олени Кирпи, 24 лютого рослини перенесли з квіткосховища у теплицю. З першого дня їх вирощування важливо дотримуватись температурного режиму, підживлення і освітлення.

"Якщо хоча б один день неправильно доглядати за квітами і на 2-3 градуси не дотриматись температурного режиму, то може бути розвиток хвороб, деформація чи укорочення стебел і квіток, взагалі може не бути квітки на стеблі або зміниться термін її очікуваного розквіту. Тому, раз у тиждень ми підживлюємо рослини добривом та регулюємо температуру у теплиці. У перший тиждень має бути не вище +12, потім, аж до самого зрізу квітів, +15-17 градусів".

Три тижні рослини вирощуватимуть у теплиці. Напередодні 8 Березня купити квіти можна буде у магазині "Лісовичок". Він знаходиться біля головного офісу лісгоспу у селі Водяне Знам'янської громади.

Що відомо

У 2021 році чорноліські лісівники виростили до 8 Березня 2500 тисячі тюльпанів та 150 горщиків гіацинтів.

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