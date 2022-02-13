Кропивничанки Наталя Говоріна та Анастасія Бурага відвідали дитбудинок в селі Войнівка Олександрійського району Кіровоградської області. Туди відвезли речі, збір яких ініціювали два тижні тому.

У Войнівку їхали "Газеллю", розповідає Наталя: "В машині були ми двоє і водій. Решта простору була повністю заповнена зібраними речами".

Фото Наталії Говоріної

Везли одяг, канцтовари, засоби гігієни, солодощі, фрукти, зокрема два мішки яблук, апельсини, тощо.

"Більше ніж подарунки, дітям було потрібне спілкування, – розповіла Анастасія. – Звісно, вони звертали увагу на те, що ми привезли, але здалось, що більше їм хотілось познайомитись з нами. Вони розповідали про себе, розпитували нас звідки ми, хто ми. Діти дуже товариські, активні – танцюють, стрибають, враження у нас дуже приємні залишились".

Збір речей для дітей приурочили до Дня закоханих, який відзначають 14 лютого. Поміж подарунками було печево у вигляді сердець. "Перед тим як їсти, діти його роздивлялись, здається їм сподобалось".

Фото Наталії Говоріної

"Ми не побачили, що діти в чомусь мають нагальну потребу, скоріш, більше вони хочуть розмовляти, обніматись, тому ми б хотіли наступного разу подарувати їм емоції, – говорить Анастасія. – Це могла б бути анімаційна програма, чи майстер класи, ми будемо планувати новий візит у Войнівку".

У дитячому будинку живуть 50 дітей віком від трьох років.

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