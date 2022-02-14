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Пристайко: Поступки під час перемовин з Росією не стосуються прагнень вступити до НАТО
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Пристайко: Поступки під час перемовин з Росією не стосуються прагнень вступити до НАТО

Максим Свєженцев
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Пристайко: Поступки під час перемовин з Росією не стосуються прагнень вступити до НАТО

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко пояснив свою недавню заяву щодо можливості України відмовитися від прагнення вступити в НАТО.

Про це повідомляє BBC.

"Я радий, що маю можливість говорити з вами та пояснити свою позицію щодо того, що я обговорював вчора з журналістом. Питання яке він поставив і створило все непорозуміння. Я сказав йому, що ми не є членом НАТО наразі. І для того аби уникнути війни, ми готові до поступок. І це те, що ми робимо вже під час перемовин з росіянами. Але це не стосується НАТО, яке прописане в Конституції", — заявив посол

Що кажуть у МЗС України

"Слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про те, що Україна нібито готова розглянути відмову від членства в НАТО задля запобігання війні з Росією вирвані з контексту. Безумовно, заради миру і збереження життів наших громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів з країнами та міжнародними організаціями", — зазначив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

Він зауважив, що перспектива членства в НАТО закріплена в Конституції України, але Україна наразі не є членом НАТО чи іншого безпекового альянсу.

"Ключовим для нашої країни стає питання гарантій безпеки. Безперечно, найкращою такою гарантією був би негайний прийом України до Альянсу. Але загрози Україні існують тут і зараз, відтак пошук відповіді на питання гарантій стає фундаментальним нагальним завданням. При цьому, жодне рішення не може бути ухвалене всупереч Конституції України", — наголосив Ніколенко.

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Що відомо

  • 12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.
  • У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях та закликали зберігати спокій на тлі заяв про загрозу ймовірного вторгнення Росії.
  • Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може напасти на Україну, не чекаючи на завершення Олімпійських Ігор у Пекіні.
  • На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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