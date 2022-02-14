Речник президента Росії Володимира Путіна Пєсков заявив, що офіційне скасування намірів України вступити у НАТО стало б "кроком до стабілізації ситуації". Про це повідомляє державне російське інформагентство ТАСС.

"Безумовно, якимось чином зафіксована, підтверджена відмова України від ідеї вступу до НАТО... Безумовно, це був би крок, який би суттєво сприяв формулюванню більш значущої відповіді на російські стурбованості", – зазначив прессекретар Путіна.

Як відомо, колишній міністр закордонних справ та нинішній посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна може відмовитися від намірів вступу у Північноатлантичний альянс, якщо це допоможе запобігти війні з Росією. У МЗС України заявили, що слова дипломата "вирвані з контексту".

Що відомо

12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях та закликали зберігати спокій на тлі заяв про загрозу ймовірного вторгнення Росії.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може напасти на Україну, не чекаючи на завершення Олімпійських Ігор у Пекіні.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

Читайте також

Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення

Військова допомога Україні на тлі загрози з боку Росії. Які країни допомагають озброюватися

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу