Штайнмаєр закликав Путіна "розв'язати петлю на шиї України"

Переобраний на другий термін президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав російського лідера Володимира Путіна "розв'язати петлю на шиї України".

Про це він заявив у своїй промові у Бундестазі після свого переобрання, передає RND.

Штайнмайєр наголосив, що у Східній Європі назріває загроза війни, і відповідальність за це, на його думку, несе Росія. Німецький лідер зауважив, що розгортання російських військ біля кордону з Україною "не може бути зрозумілим неправильно"

"Це є загроза для України. Але люди там мають право на життя без страху та загроз, на самовизначення та суверенітет. Жодна країна у світі не має права його знищувати — і ми рішуче відповімо кожному, хто спробує", — сказав Штайнмаєр.

За його словами, через ситуацію довкола України зростає напруженість і в країнах Східної Європи, тому Берлін підтримує Польщу, Словаччину, Румунію, Латвію, Литву, Естонію. Він також нагадав, що через три роки виповниться 50 років з дня підписання Гельсінських угод і закликав, щоб ця річниця не стала визнанням поразки у боротьбі за мир в Європі.

"Навпаки, давайте працювати над оновленням цієї спадщини. Я звертаюся до президента Путіна: розв'яжіть петлю на шиї України та долучайтеся до нас у пошуку шляхів збереження миру в Європі", — звернувся він до президента РФ.

Що відомо

13 лютого Федеральні збори Німеччини переобрали Франка-Вальтера Штайнмаєра президентом країни. Його кандидатуру підтримали 1045 законодавців з 1472-х, 86 учасників засідання утримались від голосування.

7 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що на тлі воєнної ескалації з боку Росії Україні надали лише п’ять тисяч захисних шоломів, оскільки це передбачають норми експортного контролю. Крім того, за його словами, Київ сам запросив у Берліна таку допомогу.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що чинна німецька влада планує продовжити політику попередників та виступатиме проти поставок в Україну озброєння.

Згідно з результатами опитування Infratest dimap, понад 70% німців проти того, щоб уряд Німеччині продавав Україні зброю навіть для оборонних цілей. Водночас німецьке суспільство розділилося порівну у питанні запровадження проти Росії нових економічних санкцій.

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