Штайнмаєра вдруге обрали президентом Німеччини

Федеральні збори Німеччини переобрали Франка-Вальтера Штайнмаєра президентом країни. Його кандидатуру підтримали 1045 законодавців з 1472-х, 86 учасників засідання утримались від голосування.

Результати голосування оприлюднені на сайті Бундестагу.

Щоб переобратися на президентську посаду Штайнмаєру потрібно було набрати 737 голосів. Його конкурентами були:

лікар та представник фракції "Лівих" Герхард Траберт, який набрав 96 голосів;

економіст Макс Отте з ХДС — 140 голосів;

астрофізик Стефані Гебауер від фракції "Вільні виборці" — 58 голосів.

На вибори запросили колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель, а також інших відомих особистостей.

Президент Німеччини обирається Федеральними зборами терміном п'ять років. Він займається переважно представницькими функціями. Кількість термінів обмежена двома. Штайнмаєр вперше очолив країну у 2017 році. Про намір балотуватися на другий президентський термін він заявив ще у травні 202

Що відомо

Штайнмаєр з 1975 року є членом Соціально-Демократичної партії Німеччини. До обрання президентом він обіймав посади міністра закордонних справ та віцеканцлера країни.

8 грудня 2021 року парламент Німеччини призначив новим канцлером Німеччини лідера Соціал-демократичної партії Німеччини Олафа Шольца. Він замінив на цій посаді Ангелу Меркель, яка очолювала німецький уряд 16 років.

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