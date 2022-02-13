Представники культурно-мистецької та наукової спільноти України звернулися до світових лідерів із закликом до миру на тлі нової російської загрози.

Їхня заява оприлюднена на сайті Міністерства культури та інформаційної політики.

Вони наголосили, що сьогодні Україна як ніколи потребує миру, а накопичення російських військових навколо українських кордонів викликають в українців тривогу.

"Тому ми закликаємо всіх світових лідерів зробити все залежне, щоб українська держава та її народ перебували в спокої. Росію, своєю чергою, – закликаємо негайно відвести війська. Адже ваші лідери кажуть, що вони за мир – тож доведіть це", – закликали митці та науковці.

Крім того, вони просять Захід надати Україні фінансову допомогу та зброю задля оборони, а також закликали діяти негайно.

"Зрозумійте, коли грає музика, чи демонструється фільм, чи свою картину малює художник – гуркіт гармат не може пасувати такій роботі. Ми хочемо, щоб українці мирно відвідували театри, ходили в музеї, читали книжки, дивились фільми. І працювали врешті-решт на своїй улюбленій роботі. У ваших силах це зробити реальністю", – додали підписанти.

Наразі до заяви долучилися понад 140 відомих українців. Серед них – міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, режисери Сергій Лозниця, Олег Сенцов Марина Ер Горбач та Наталка Ворожбіт, письменники Сергій Жадан, Ірена Карпа та Андрій Курков, художник Іван Марчук та інші.

Підписати звернення можна тут.

Що відомо

12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях та закликали зберігати спокій на тлі заяв про загрозу ймовірного вторгнення Росії.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може напасти на Україну, не чекаючи на завершення Олімпійських Ігор у Пекіні.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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