За добу, 12 лютого, на Дніпропетровщині підтвердили 1424 нові випадки коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.

В області за добу через ускладнення коронавірусу померли 2 людей. Ще 233 жителі області одужали.

Загалом на Дніпропетровщині – 281 097 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Подолали хворобу 240 161 мешканець області. Померли 9 278 людей.

Що відомо

Станом на 12 лютого за динамікою поширення коронавірусу в "червоній" зоні епіднебезпеки перебували п’ять областей України, у "жовтій" зоні – лише один регіон.

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

Міністерство охорони здоров'я розподілило у регіони 60 тисяч курсів препарату для лікування COVID-19 "Молнупіравір".

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