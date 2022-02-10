Міністерство охорони здоров'я розподілило у регіони 60 тисяч курсів препарату для лікування COVID-19 "Молнупіравір". Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"Незабаром в Україну надійде ще 240 тисяч курсів препарату, 75 тисяч із яких — вже до кінця цього тижня", — йдеться у повідомленні.

Партія у 60 тисяч курсів препарату "Молнупіравір" виробництва американської компанії Merck Sharp & Dohme прибула в Київ 6 лютого. Україна підписала контракт на поставку 300 тис.курсів. Препарат пацієнтам видаватимуть безкоштовно лікарі. Раніше у МОЗ заявляли, що перевагу будуть надавати пацієнтам з груп ризику та віком старше 60 років.

Що відомо

26 січня МОЗ схвалило використання препарату “Молнупіравір” для лікування COVID-19. Препарат виробляє німецька компанія Merck у вигляді пігулок, які призначені для запобігання прогресуванню захворювання від легкого до середнього і важкого ступеня тяжкості.

У грудні 2021 року міністр охорони здоров’я країни Олів’є Веран заявив, що Франція скасувала контракт на постачання пігулок проти коронавірусу "Молнупіравір" компанії Merck, оскільки останні результати випробувань показали відносно низьку ефективність препарату.

Читайте також

Бустерна доза вакцини захищає від "Омікрону" на 68% — Інститут охорони здоров’я Нідерландів

МОЗ скоротило терміни лікування COVID-19

Потріскані губи та "ковідні пальці": експерти назвали шість нових симптомів "Омікрону"

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу