На Кіровоградщині виявили 487 нових випадків COVID, розповіла Суспільному головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук. Найбільше хворих віком від 30 до 49 років.

Серед 487 хворих 285 жінок та 202 чоловіків, з них 458 дорослих та 29 дітей.

Випадки виявили:

Голованівський район – 53, з них дітей – 3 (Голованівська громада – 1; Вільшанська – 15, одна дитина віком 12 років; Новоархангельська – 13; Побузька – 12, 2 дитини віком 8 років; Гайворонська – 3; Підвисоцька – 4; Надлацька – 1; Благовіщенська – 4);

Кропивницький район – 266, з них дітей – 12 (Знам’янська громада – 3; Катеринівська – 1; Бобринецька – 1; Устинівська – 9, одна дитина віком 9 років; Кропивницька – 231, 9 дітей віком 1 рік, 2 роки, 3 роки, 4 роки та 13 років; Олександрівська – 1; Великосеверинівська – 1; Новгородківська – 1, одна дитина віком 1 рік; Долинська – 4, одна дитина віком 7 років; Компаніївська – 12);

Новоукраїнський район – 48, з них дітей – 8 (Добровеличківська громада – 1; Новомиргородська – 26, 5 дітей віком 2, 11, 14 та 15 років; Смолінська – 17, 3 дитини віком 3 місяці та 5 років; Марянівська – 1; Глодоська – 1; Маловисківська – 1; Злинська – 1);

Олександрійський район – 120, з них дітей – 6 (Петрівська громада – 9, одна дитина віком 14 років; Олександрійська – 49, 2 дитини віком 9 та 17 років; Пантаївська – 2; Світловодська – 57, 3 дитини віком 2, 14 та 16 років; Онуфріївська – 3).

За віком:

0-17 років – 29

18-29 років – 58

30-49 років – 180

50-65 років – 154

більше 65 років – 66

Померли:

4 хворих з Кропивницького району: 72-річний чоловік з Кропивницької громади, 69-річний чоловік з Знам’янської, 65-річний чоловік з Компаніївської, 83-річний чоловік з Олександрівської громади;

44-річний чоловік з Онуфріївської грмади Олександрійського району.

Всього в області за період карантину від ускладнень хвороби померли 1691 людей, у тому числі 5 дітей та 39 працівників закладів охорони здоров'я. Зареєстрували 40277 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Всього одужали 33048 людей.

Що відомо

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