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Найбільше хворих віком від 30 до 49 років. На Кіровоградщині виявили 487 нових випадків COVID
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Найбільше хворих віком від 30 до 49 років. На Кіровоградщині виявили 487 нових випадків COVID

Олена Демчак
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Найбільше хворих віком від 30 до 49 років. На Кіровоградщині виявили 487 нових випадків COVID УНІАН

На Кіровоградщині виявили 487 нових випадків COVID, розповіла Суспільному головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук. Найбільше хворих віком від 30 до 49 років.

Серед 487 хворих 285 жінок та 202 чоловіків, з них 458 дорослих та 29 дітей.

Випадки виявили:

  • Голованівський район – 53, з них дітей – 3 (Голованівська громада – 1; Вільшанська – 15, одна дитина віком 12 років; Новоархангельська – 13; Побузька – 12, 2 дитини віком 8 років; Гайворонська – 3; Підвисоцька – 4; Надлацька – 1; Благовіщенська – 4);
  • Кропивницький район – 266, з них дітей – 12 (Знам’янська громада – 3; Катеринівська – 1; Бобринецька – 1; Устинівська – 9, одна дитина віком 9 років; Кропивницька – 231, 9 дітей віком 1 рік, 2 роки, 3 роки, 4 роки та 13 років; Олександрівська – 1; Великосеверинівська – 1; Новгородківська – 1, одна дитина віком 1 рік; Долинська – 4, одна дитина віком 7 років; Компаніївська – 12);
  • Новоукраїнський район – 48, з них дітей – 8 (Добровеличківська громада – 1; Новомиргородська – 26, 5 дітей віком 2, 11, 14 та 15 років; Смолінська – 17, 3 дитини віком 3 місяці та 5 років; Марянівська – 1; Глодоська – 1; Маловисківська – 1; Злинська – 1);
  • Олександрійський район – 120, з них дітей – 6 (Петрівська громада – 9, одна дитина віком 14 років; Олександрійська – 49, 2 дитини віком 9 та 17 років; Пантаївська – 2; Світловодська – 57, 3 дитини віком 2, 14 та 16 років; Онуфріївська – 3).

За віком:

  • 0-17 років – 29
  • 18-29 років – 58
  • 30-49 років – 180
  • 50-65 років – 154
  • більше 65 років – 66

Померли:

  • 4 хворих з Кропивницького району: 72-річний чоловік з Кропивницької громади, 69-річний чоловік з Знам’янської, 65-річний чоловік з Компаніївської, 83-річний чоловік з Олександрівської громади;
  • 44-річний чоловік з Онуфріївської грмади Олександрійського району.

Всього в області за період карантину від ускладнень хвороби померли 1691 людей, у тому числі 5 дітей та 39 працівників закладів охорони здоров'я. Зареєстрували 40277 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Всього одужали 33048 людей.

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