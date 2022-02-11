Щоб людям було зручно та щепити від коронавірусу якомога більше людей, в село Новопавлівка Новоукраїнського району виїжджає мобільна бригада. Якби не приїжджали, жителям треба було б добиратись до пункту вакцинації за десять кілометрів. Як працює бригада та чи потрібні вони у селах, читайте в матеріалі Суспільного.

Наскільки ефективна робота мобільних бригад

У Новопавлівці від коронавірусу щеплять у фельдшерсько-акушерському пункті. Туди та в інші фельдшерські пункти тричі на тиждень приїжджає мобільна бригада зі Смоліного. "Я обслуговую село Новопавлівка – це 320 людей населення. Вакцинувались – 280. Та село Калаколове – 70 людей. Там вакцинувались 55", – сказала фельдшерка Віра Рябоконь.

Усього у Смолінській громаді 22 села, вакцинували 66% населення, сказала директорка Смолінського центру первинного медико-санітарної допомоги Марія Дударчук. "В нашій громаді першою дозою вакцинували сім тисяч людей, двома – п’ять тисяч. Бустерною дозою – до 200. Щоб був колективний імунітет в громаді, потрібно провакцинувати першою дозою ще півтори тисячі людей".

Які є вакцини?

Мобільна бригада вакцинує двома вакцинами: Comirnaty від Pfizer та CoronaVac. Транспортують їх при температурі від +2 до +8 градусів у термоконтейнерах. "Коли працюємо та відкриваємо вакцину – тримаємо її в іншому контейнері, на пінополіуретані з дірочками. Там також є лід", – сказала медична сестра Тетяна Панченко.

За словами Марії Дударчук, протипоказання до вакцинації такі: підвищення температури до 38 градусів, алергічна реакція на першу дозу вакцини та якщо людина хворіла на коронавірус, і пройшло менше трьох місяців від часу одужання. "На вакцинацію приходять з нормальним самопочуттям та сатурацією. З тиском не вище 140 на 80 та не нижче ніж 110 на 70".

Що кажуть жителі

Жителю Новопавлівки Івану Кожухарю 78 років. Каже, вакцинуватись йому радила дружина. "Тупнула і все, пішов. Попробуй не піти".

Жінка говорить, зручно, що вакцинуватись можна в селі і не потрібно кудись їхати, сказала його дружини Галина Кожухар. "Ми не будемо хворіти, а якщо будемо, то не дуже тяжко. Ми вже старенькі, не хочемо хворіти сильно, щоб діти за нами бігали та хвилювались".

Що відомо

У села Кіровоградської області виїжджають 13 мобільних бригад. Ще є 29 виїзних пунктів щеплення.

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