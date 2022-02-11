На Кіровоградщині підтвердили штам коронавірусу "Омікрон"

У Кіровоградській області підтвердили штам коронавірусу "Омікрон". Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук. За її словами, 20 зразків від хворих на COVID-19 направили у референс-лабораторію Міністерства охорони здоров'я.

Там підтвердили поширення двох штамів: Омікрон – 95% та Дельта – 5%.

"Підтвердили "Омікрон" у жителів територіальних громад. Інкубаційний період штаму лише три доби. Поширюється вірус на усі вікові категорії, тому на сьогодні є стрімке зростання чисельності хворих серед дітей".

Надія Оперчук говорить: симптоми "Омікрону" схожі на звичайну застуду це – нежить, головний біль, втома, чхання та біль у горлі.

"Штам "Омікрон" протікає у легкій формі і пацієнти, які нині лікуються у лікарнях області, думали, що у них гостра респіраторна вірусна інфекція, а не коронавірус".

11 лютого у лабораторію Міністерства охорони здоров'я відправлять ще десять зразків від хворих на COVID-19 з Кіровоградської області.

Що відомо

За минулу добу у Кіровоградській області COVID-19 підтвердили у понад пів тисячі людей. Найбільше випадків захворювання – 184 і 170 – виявили у жителів регіону віком 30-49 та 50-65 років, відповідно. На ранок 11 лютого на коронавірус хворіють 5281 жителів регіону.

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