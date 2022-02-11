Учні більшості шкіл Кропивницького виходять на навчання. Які залишаються онлайн?

З 40 шкіл Кропивницького з понеділка онлайн-навчання залишиться у чотирьох, розповіла Суспільному керівниця управління освіти Кропивницької міськради Лариса Костенко.

Учні шкіл №4, №10, Завадівської та Гірничої гімназії навчатимуться здому. У колегіумі о 16:00 з формою навчання не визначились.

Інші школи працюють очно або на змішаній формі навчання. Це означає, що частина класів працюють вдома, частина – у школах – в залежності від кількості хворих у колективі.

"Кількість хворих змінюється, хворіють учителі, діти, тому зміни можливі", – сказала Лариса Костенко.

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