За добу на Кіровоградщині COVID-19 підтвердили у понад пів тисячі людей

Минулої доби у Кіровоградській області виявили 511 випадків коронавірусу, 45 з яких – у дітей. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук. Одужали 229 людей, від ускладнень захворювання померли шестеро жінок. Це дані на 10:00 11 лютого.

За добу провели 1558 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 103 ІФА-дослідження та 648 досліджень на антиген.

Найбільше випадків захворювання – 184 і 170 – виявили у жителів регіону віком 30-49 та 50-65 років, відповідно. 62 випадки – у людей, яким більше 65 років, 50 випадків – у жителів регіону віком 18-29 років.

Захворювання виявили у 301 жінки та 210 чоловіків. А саме:

у 207 жителів Новоукраїнського району: 53 дорослих чотири-, 17- і двох 12-річних дітей – з Маловисківської громади, 32 дорослих, три-, 13-, 15- та 17-річної дитини – з Помічнянської, 31 дорослого, двомісячної та 12-річної дитини – з Новомиргородської, 27 дорослих, три- та 16-річної дитини – з Новоукраїнської, 23 дорослих і трирічної дитини – з Добровеличківської, вісьмох людей – з Рівнянської, шістьох дорослих, семи- та 14-річної дитини – з Піщанобрідської, трьох дорослих та 17-річної дитини – зі Злинської, дорослого, 11- та 17-річної дитини – з Мар’янівської, двох людей – з Ганнівської, дорослого та 15-річної дитини – з Тишківської, 17-річної дитини з Глодоської громади;

у 200 жителів Кропивницького району: 48 дорослих, три-, семи-, 14- та 17-річної дитини – зі Знам’янської громади, 32 дорослих, шестимісячної та 11-річної дитини – Кропивницької, 27 людей – з Новгородківської, 24 дорослих, 13-, 14- і двох 12-річних дітей – з Долинської, 16 людей – з Компаніївської, шістьох дорослих, семи-, десяти- і 12-річної дитини – з Первозванівської, сімох людей – з Олександрівської, шістьох – із Суботцівської, чотирьох дорослих 12- та двох однорічних дітей – з Дмитрівської, чотирьох людей – з Аджамської, по троє – з Великосеверинівської та Соколівської, по одній – з Бобринецької та Катеринівської, п’ятирічної дитини – з Гурівської та трирічної дитини з Кетрисанівської громади;

у 103 жителів Олександрійського району: 29 дорослих, одно-, чотири-, п’яти-, 14-, 16- та 17-річної дитини – зі Світловодської громади, 27 людей – з Олександрійської, 16 – з Петрівської, 12 дорослих і 12-річної дитини – з Приютівської, п’ятьох людей – з Онуфріївської, чотирьох – з Новопразької, двох – з Попельнастівської, однієї людини з Пантаївської громади;

в однієї людини з Голованівської громади Голованівського району.

Хто одужав:

142 жителів Кропивницького району: 114 – з Кропивницької громади, 16 – з Долинської, шестеро – з Новгородківської, п’ятеро – з Аджамської, одна людина із Суботцівської громади;

47 жителів Олександрійського району: 33 – з Олександрійської, дев’ятеро – з Новопразької, п’ятеро людей – зі Світловодської громади;

40 жителів Новоукраїнського району: 23 – з Новомиргородської, десятеро – зі Смолінської, семеро – з Добровеличківської громади.

Хто помер:

86-річна жінка з Первозванівської громади Кропивницького району;

77-річна жінка із Соколівської громади Кропивницького району;

75-річна жінка з Світловодської громади Олександрійського району;

73-річна жінка з Гайворонської громади Голованівського району;

72-річна жінка з Кропивницької громади Кропивницького району;

69-річна жінка з Рівнянської громади Новоукраїнського району.

Усього, з початку карантину, коронавірус виявили у 39790 жителів Кіровоградської області, серед яких 1945 дітей та 2064 медичних працівники. 32823 людини в регіоні одужали, серед них 1447 дітей та 1758 медпрацівників. 1686 людей, серед яких п’ятеро дітей та 39 медиків, померли.

На ранок 11 лютого на коронавірус хворіють 5281 жителів регіону.

Що відомо

В Україні за добу зафіксували 41229 випадки захворювання на коронавірус, 20850 людей одужали, 236 – померли від ускладнень захворювання.

10 лютого Кіровоградська область перейшла до ”помаранчевої” карантинної зони. Що це означає.

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